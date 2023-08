436

A Espanha se sagrou campeã da Copa do Mundo feminina neste domingo (20) após derrotar a Inglaterra por 1 x 0 em uma final histórica disputada em Sydney.



'La Roja' venceu com um gol da lateral-esquerda Olga Carmona aos 29 minutos de uma partida bastante disputada que encerrou a vitoriosa campanha da Espanha no Mundial disputado na Austrália e na Nova Zelândia.