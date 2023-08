Atual campeão, Napoli estreia no Italiano com vitória de virada (3-1) sobre o Frosinone

436

O Napoli, atual campeão italiano, começou a temporada com uma vitória por 3 a 1 em casa contra o recém-promovido Frosinone, neste sábado (19), em jogo da primeira rodada da Serie A.



No início de sua campanha pela defesa do título, o Napoli foi comandado por seu novo técnico Rudi Garcia, que voltou ao campeonato italiano mais de sete anos depois de deixar a Roma (2013-16).



Os primeiros minutos do duelo foram difíceis para o atual campeão, que sofreu um gol logo aos 7 minutos após um pênalti cometido pelo sueco Jens Cajuste, contratado neste mês de agosto. A cobrança foi convertida pelo marroquino Abdou Harroui.



Matteo Politano empatou ao aproveitar um chute mal afastado pela defesa do Frosinone (24').



- Osimhen marca duas vezes -



Depois foi a vez do astro nigeriano Victor Osimhen, artilheiro da última temporada com 26 gols, aparecer para colocar o Napoli na frente aos 42 minutos com um chute de primeira da entrada da área (42').



No início do segundo tempo, o nigeriano, que teve várias propostas para deixar o Napoli durante a pré-temporada, esteve perto de marcar o terceiro com um chute de 25 metros de distância (62').



Dez minutos depois, ele conseguiu sua dobradinha (72') contra um Frosinone que já se mostrava cansado.



"É importante começar esta temporada com uma bela vitória e para mim, pessoalmente, com dois gols em um jogo que não foi fácil. Temos que continuar com essa dinâmica", disse Osimhen ao DAZN.



O astro ainda comentou o interesse de outros clubes em contratá-lo. "O presidente é quem manda. Ainda estamos negociando, talvez no final da janela de transferência veremos o que vai acontecer", disse Osimhen, cujo contrato atual expira em junho de 2025.



"Mas, por enquanto, sou um jogador do Napoli, que é o mais importante, e darei meu coração e minha alma pelo time", garantiu o nigeriano.



Rudi Garcia felicitou seu artilheiro, mas o criticou pelo envolvimento na defesa: "Sua falta de empenho no primeiro tempo me decepcionou e eu lhe disse isso no intervalo. Ele foi melhor na segunda etapa e quando fez o trabalho na defesa, nós dominamos".



"No geral estou satisfeito com este primeiro jogo, o que gostei é que não tivemos medo quando ficamos em desvantagem", acrescentou.



- Inter vence com dois de Lautaro -



Mais tarde, a Inter de Milão, terceiro da Serie A e finalista da última Liga dos Campeões, venceu o Monza por 2 a 0 graças a uma dobradinha do campeão do mundo com a Argentina Lautaro Martínez, enquanto a Fiorentina é a líder do campeonato depois de vencer fora de casa por 4 a 1 o Genoa, time que está de volta à elite após uma temporada na Serie B.



A Juventus, sétima na temporada passada após perder 10 pontos devido a uma fraude contábil, joga neste domingo como visitante contra a Udinese com o francês Paul Pogba na equipe.



O Milan fecha a rodada na segunda-feira viajando para enfrentar o Bologna.



--- Programação e resultados da 1ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):



- Sábado:



Empoli - Hellas Verona 0 - 1



Frosinone - Napoli 1 - 3



Genoa - Fiorentina 1 - 4



Inter - Monza 2 - 0



- Domingo:



(13h30) Roma - Salernitana



Sassuolo - Atalanta



(15h45) Udinese - Juventus



Lecce - Lazio



- Segunda-feira:



(13h30) Torino - Cagliari



(15h45) Bologna - Milan



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Fiorentina 3 1 1 0 0 4 1 3



2. Napoli 3 1 1 0 0 3 1 2



3. Inter 3 1 1 0 0 2 0 2



4. Hellas Verona 3 1 1 0 0 1 0 1



5. Milan 0 0 0 0 0 0 0 0



. Roma 0 0 0 0 0 0 0 0



. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0



. Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0



. Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0



. Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0



. Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0



. Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 0



. Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0 0



. Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0



. Torino 0 0 0 0 0 0 0 0



. Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0



17. Empoli 0 1 0 0 1 0 1 -1



18. Frosinone 0 1 0 0 1 1 3 -2



19. Monza 0 1 0 0 1 0 2 -2



20. Genoa 0 1 0 0 1 1 4 -3