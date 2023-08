Real Madrid vence Almería (3-1) com dois gols de Bellingham e um de Vini Jr

436

O Real Madrid obteve sua segunda vitória consecutiva ao vencer o Almería de virada (3-1), com dois gols de Jude Bellingham e um de Vinicius Junior, neste sábado (19), pela segunda rodada de LaLiga.



Em Almería, os jogadores comandados pelo técnico Carlo Ancelotti foram surpreendidos com um gol aos 3 minutos, de cabeça, de Sergio Arribas, revelado nas categorias de base do clube merengue.



O gigante da capital empatou graças a Bellingham (19'), que repetiu a dose no segundo tempo (60') desviando um cruzamento.



"Ele tem muita maturidade e muita personalidade. Está se adaptando muito bem à LaLiga, ao nosso estilo", disse o técnico merengue Carlo Ancelotti em entrevista coletiva sobre o meia inglês.



Vinicius Jr fechou o placar (72) em um lance em que concluiu mostrando grande frieza dentro da área.



Muito inspirado, Bellingham, autor de três gols nos dois primeiros jogos em LaLiga, teve contribuição decisiva para a soma de mais três pontos que colocam o time na primeira posição, empatada com o Valencia, que também venceu nas duas rodadas disputadas.



Numa tarde quente na cidade andaluza, Arribas, melhor marcador da equipa alvinegra na época passada, enganou de cabeça o guarda-redes ucraniano Andreiy Lunin, suplente do lesionado Thibaut Courtois, à espera de ser substituído aos onze pelo novo assinando Kepa branco.



"O Almería nos surpreendeu no primeiro contra-ataque que fez. Eles poderiam se defender melhor? Sim. Mas foi um contra-ataque perfeito e eles marcaram. Eles têm qualidade", disse Ancelotti. "Não perdemos a cabeça e tivemos mobilidade. O fato de não haver uma posição fixa e de Vinícius, Rodrygo e Bellingham se movimentarem incomodam o rival", completou.



Numa tarde quente na cidade andaluza, Arribas, artilheiro do time B do Real Madrid na temporada passada, enganou de cabeça o goleiro ucraniano Andreiy Lunin, substituto do lesionado Thibaut Courtois, enquanto o recém contratado Kepa não chega.



"O Almería nos surpreendeu no primeiro contra-ataque que tiveram. Poderíamos ter nos defendido melhor? Sim. Mas foi um contra-ataque perfeito e eles marcaram. Eles têm qualidade", elogiou Ancelotti.



"Não perdemos a cabeça e tivemos mobilidade. O fato de não haver uma posição fixa e de Vinícius, Rodrygo e Bellingham se movimentarem fazem com que o adversário se sinto desconfortável", completou.



- Vinícius amplia com classe -



Foi preciso um pouco de sorte para Bellingham, o prodígio inglês de 19 anos, empatar o jogo. À beira do impedimento após um desvio de cabeça de Fede Valverde, ele controlou a bola com o ombro antes de marcar com o pé direito.



"Me sinto dez vezes melhor do que na temporada passada. Estou muito à vontade com estes jogadores e aprendendo todos os dias, o nível é muito alto e sou como uma esponja", disse Bellingham à Real Madrid TV.



Em seguida, vieram os melhores minutos para o time merengue, que não pôde contar na zaga com Eder Militão, também gravemente lesionado e pilar da defesa nos últimos anos.



Lunin se destacou depois fazendo defesas em algumas tentativas dos donos da casa (34', 41' e 46').



Bellingham voltou a aparecer aos 60 minutos de jogo para desviar um cruzamento certeiro de Toni Kroos e marcar seu terceiro gol com a camisa branca. Vinicius fechou o placar com muita classe.



Mais cedo, o Celta de Rafael Benítez empatou aos 92 minutos contra a Real Sociedad, com gol do ex-zagueiro do Barcelona Óscar Mingueza.



No último jogo do dia, o Athletic Bilbao venceu em sua visita ao Osasuna por 2 a 0, com gols de Iñaki Williams (11') e Gorka Guruzeta (20').



Na sexta-feira, o Valencia subiu provisoriamente ao topo da tabela, ao vencer o Las Palmas por 1 a 0, com um gol de pênalti de Pepelu, enquanto o Villarreal conseguiu sua primeira vitória, contra o Mallorca (1-0).



--- Programação e resultados da 2ª rodada do Campeonato Espanhol



- Sexta-feira:



Mallorca - Villarreal 0 - 1



Valencia - Las Palmas 1 - 0



- Sábado:



Real Sociedad - Celta Vigo 1 - 1



Almería - Real Madrid 1 - 3



Osasuna - Athletic Bilbao 0 - 2



- Domingo:



(14h00) Girona - Getafe



(14h30) Barcelona - Cádiz



(16h30) Betis - Atlético de Madrid



- Segunda-feira:



(14h00) Alavés - Sevilla



(16h30) Granada - Rayo Vallecano



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Real Madrid 6 2 2 0 0 5 1 4



2. Valencia 6 2 2 0 0 3 1 2



3. Atlético de Madrid 3 1 1 0 0 3 1 2



4. Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 0 2



5. Betis 3 1 1 0 0 2 1 1



6. Cádiz 3 1 1 0 0 1 0 1



7. Athletic Bilbao 3 2 1 0 1 2 2 0



. Osasuna 3 2 1 0 1 2 2 0



. Villarreal 3 2 1 0 1 2 2 0



10. Real Sociedad 2 2 0 2 0 2 2 0



11. Girona 1 1 0 1 0 1 1 0



12. Barcelona 1 1 0 1 0 0 0 0



. Getafe 1 1 0 1 0 0 0 0



14. Mallorca 1 2 0 1 1 1 2 -1



. Las Palmas 1 2 0 1 1 1 2 -1



16. Celta Vigo 1 2 0 1 1 1 3 -2



17. Sevilla 0 1 0 0 1 1 2 -1



18. Alavés 0 1 0 0 1 0 1 -1



19. Granada 0 1 0 0 1 1 3 -2



20. Almería 0 2 0 0 2 1 5 -4