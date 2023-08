Dortmund vence Colônia no fim na estreia no Alemão; Leverkusen derrota Leipzig

436

O Borussia Dortmund obteve neste sábado uma vitória sofrida por 1 a 0, em casa contra o Colônia, pela primeira rodada da Bundesliga, graças a um gol no fim do holandês Donyell Malen.



Este triunfo permite que o Dortmund siga na esteira do Bayern de Munique, que goleou o Werder Bremen por 4 a 0 na sexta-feira, e do Bayer Leverkusen, que venceu o RB Leipzig por 3 a 2 também neste sábado.



Aos 88 minutos, Julian Brandt cobrou um escanteio que Felix Nmecha desviou de cabeça na primeira trave e Malen recuperou para superar o goleiro do Colônia, Marvin Schwabe.



Os jogadores comandados pelo técnico Edin Terzic se reencontraram com mais de 80.000 torcedores no Westfalenstadion em um jogo do campeonato alemão, dois meses e meio após o dramático final da temporada, quando um empate em casa por 2 a 2 contra o Mainz deu o título ao Bayern de Munique.



Desta vez foi um reencontro com final feliz, em parte graças a Gregor Kobel, goleiro suíço do Borussia Dortmund, que salvou a sua equipe em diversas ocasiões, algumas delas criadas pelo armênio Sargis Adamyan (55' e 78').



Sem ideias do início ao fim do jogo, os jogadores do Dortmund sofreram na construção de jogadas diante da defesa sólida e bem posicionada do Colônia.



Terzic avaliou o desempenho de sua equipe. "Não estamos satisfeitos, os jogadores não estão satisfeitos e isso é um bom sinal. Estamos felizes com os três pontos", disse ele após a partida.



- Leverkusen vence Leipzig -



Mais cedo o Bayer Leverkusen venceu por 3 a 2 num duelo de alto nível contra o RB Leipzig, que teve chances de empatar na reta final.



Os donos da casa abriram 2 a 0, com gols de Jeremie Fimpong (24') e Jonathan Tah (34') e o espanhol Dani Olmo descontou para os visitantes aos 39 minutos.



No segundo tempo, Florian Wirthz (64') fez 3 a 1 mas pouco depois o belga Lois Openda (71') diminuiu para o Leipzig.



Olmo continua assim a sua sequência de gols, depois do "hat-trick" marcado há uma semana, na Supercopa da Alemanha contra o Bayern Munique (vitória por 3 a 0).



Os bávaros, que venceram na sexta-feira por 4 a 0 em sua visita ao Weder Bremen no início oficial do campeonato, cederam a vantagem ao Stuttgart, time que precisou disputar a repescagem na última temporada e neste sábado goleou o Bochum por 5 a 0 com dois gols do guineense Serhou Guirassy (18' e 77') e dois do congolês Silas (60' e 67').



--- Programação e resultados da 1ª rodada do Campeonato Alemão:



- Sexta-feira:



Werder Bremen - Bayern de Munique 0 - 4



- Sábado:



Bayer Leverkusen - RB Leipzig 3 - 2



Wolfsburg - Heidenheim 2 - 0



Hoffenheim - Freiburg 1 - 2



Augsburg - B. Moenchengladbach 4 - 4



Stuttgart - Bochum 5 - 0



Borussia Dortmund - Colônia 1 - 0



- Domingo:



(10h30) 1. FC Union Berlin - Mainz



(12h30) Eintracht Frankfurt - Darmstadt



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Stuttgart 3 1 1 0 0 5 0 5



2. Bayern de Munique 3 1 1 0 0 4 0 4



3. Wolfsburg 3 1 1 0 0 2 0 2



4. Bayer Leverkusen 3 1 1 0 0 3 2 1



5. Freiburg 3 1 1 0 0 2 1 1



6. Borussia Dortmund 3 1 1 0 0 1 0 1



7. B. Moenchengladbach 1 1 0 1 0 4 4 0



. Augsburg 1 1 0 1 0 4 4 0



9. 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0



. Mainz 0 0 0 0 0 0 0 0



. Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0



. Darmstadt 0 0 0 0 0 0 0 0



13. RB Leipzig 0 1 0 0 1 2 3 -1



14. Hoffenheim 0 1 0 0 1 1 2 -1



15. Colônia 0 1 0 0 1 0 1 -1



16. Heidenheim 0 1 0 0 1 0 2 -2



17. Werder Bremen 0 1 0 0 1 0 4 -4



18. Bochum 0 1 0 0 1 0 5 -5