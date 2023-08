Lyon sofre diante do Montpellier (4-1) sua segunda derrota no Francês

436

Depois de perder para o Strasbourg (2-1) em sua estreia no campeonato francês, o Lyon sofreu a segunda derrota consecutiva neste sábado (19), em seu estádio, contra o Montpellier (4-1), pela segunda rodada.



O Montpellier, que vinha de um empate em 2 a 2 contra o Le Havre em seu primeiro jogo, respondeu com uma importante vitória fora de casa.



Para o Lyon desta vez não houve milagre como no duelo da temporada passada, em maio, em que perdia por 4 a 1 para o Montpellier até os 55 minutos e acabou vencendo por 5 a 4 com quatro gols de Alexandre Lacazette.



Este sábado o atacante diminuiu para 3 a 1 aos 69 de jogo mas sua equipe não apresentou um nível digno da Ligue 1, e isso ficou claro nos desempenhos do brasileiro Jeffinho (ex-Botafogo), o jovem de 18 anos Sael Kumbedi e Sinaly Diomandé.



Os gols do Montpellier foram marcados por Arnaud Nordin (20'), Al Tamari (39' e 66') e Akor Adams quase no fim (89').



Programação e resultados da 2ª rodada do Campeonato francês



- Sexta-feira:



Metz - Olympique de Marselha 2 - 2



- Sábado:



Lyon - Montpellier 1 - 4



Toulouse - PSG



- Domingo:



(08h00) Lille - Nantes



(10h00) Reims - Clermont-Ferrand FC



Lorient - Nice



Le Havre - Brest



(14h00) Monaco - Strasbourg



(15h45) Lens - Rennes



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Montpellier 4 2 1 1 0 6 3 3



2. Olympique de Marselha 4 2 1 1 0 4 3 1



3. Rennes 3 1 1 0 0 5 1 4



4. Monaco 3 1 1 0 0 4 2 2



5. Brest 3 1 1 0 0 3 2 1



6. Toulouse 3 1 1 0 0 2 1 1



7. Strasbourg 3 1 1 0 0 2 1 1



8. Le Havre 1 1 0 1 0 2 2 0



9. Lille 1 1 0 1 0 1 1 0



10. Nice 1 1 0 1 0 1 1 0



11. Lorient 1 1 0 1 0 0 0 0



. PSG 1 1 0 1 0 0 0 0



13. Metz 1 2 0 1 1 3 7 -4



14. Lens 0 1 0 0 1 2 3 -1



15. Reims 0 1 0 0 1 1 2 -1



16. Nantes 0 1 0 0 1 1 2 -1



17. Clermont-Ferrand FC 0 1 0 0 1 2 4 -2



18. Lyon 0 2 0 0 2 2 6 -4