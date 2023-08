Atual campeão, Napoli estreia no Italiano com vitória de virada (3-1) sobre o Frosinone

436

O Napoli, atual campeão italiano, começou a temporada com uma vitória por 3 a 1 em casa contra o recém-promovido Frosinone, neste sábado (19), em jogo da primeira rodada da Serie A.



No início de sua campanha pela defesa do título, o Napoli foi comandado por seu novo técnico Rudi Garcia, que voltou ao campeonato italiano mais de sete anos depois de deixar a Roma (2013-16).



Os primeiros minutos do duelo foram difíceis para o atual campeão, que sofreu um gol logo aos 7 minutos após um pênalti cometido pelo sueco Jens Cajuste, contratado neste mês de agosto. A cobrança foi convertida pelo marroquino Abdou Harroui.



Matteo Politano empatou ao aproveitar um chute mal afastado pela defesa do Frosinone (24').



Depois foi a vez do astro nigeriano Victor Osimhen, artilheiro da última temporada com 26 gols, aparecer para colocar o Napoli na frente aos 42 minutos com um chute de primeira da entrada da área (42').



No início do segundo tempo, o nigeriano, que teve várias propostas para deixar o Napoli durante a pré-temporada, esteve perto de marcar o terceiro com um chute de 25 metros de distância (62').



Dez minutos depois, ele conseguiu sua dobradinha (72') contra um Frosinone que já se mostrava cansado.



"Foi importante começar bem... o adversário nos trouxe muita dificuldade", disse Osimhen ao DAZN.



O astro ainda comentou o interesse de outros clubes em contratá-lo. "O presidente é quem manda. Ainda estamos negociando, talvez no final da janela de transferência veremos o que vai acontecer", disse Osimhen, cujo contrato atual expira em junho de 2025.



"Mas, por enquanto, sou um jogador do Napoli, que é o mais importante, e darei meu coração e minha alma pelo time", garantiu o nigeriano.



A Juventus, sétima na temporada passada após perder 10 pontos devido a uma fraude contábil, joga no domingo como visitante contra a Udinese com o francês Paul Pogba na equipe.



O Milan fecha a rodada na segunda-feira viajando para enfrentar o Bologna.



--- Programação e resultados da 1ª rodada do Campeonato Italiano:



- Sábado:



Empoli - Hellas Verona 0 - 1



Frosinone - Napoli 1 - 3



Genoa - Fiorentina



Inter - Monza



- Domingo:



(13h30) Roma - Salernitana



Sassuolo - Atalanta



(15h45) Udinese - Juventus



Lecce - Lazio



- Segunda-feira:



(13h30) Torino - Cagliari



(15h45) Bologna - Milan



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Napoli 3 1 1 0 0 3 1 2



2. Hellas Verona 3 1 1 0 0 1 0 1



3. Milan 0 0 0 0 0 0 0 0



. Roma 0 0 0 0 0 0 0 0



. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0



. Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0



. Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0



. Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0



. Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0



. Inter 0 0 0 0 0 0 0 0



. Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0



. Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0



. Monza 0 0 0 0 0 0 0 0



. Salernitana 0 0 0 0 0 0 0 0



. Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0 0



. Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0



. Torino 0 0 0 0 0 0 0 0



. Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0



19. Empoli 0 1 0 0 1 0 1 -1



20. Frosinone 0 1 0 0 1 1 3 -2