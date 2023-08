Bayer Leverkusen vence RB Leipzig (3-2) em sua estreia na Bundesliga

436

O Bayer Leverkusen venceu por 3 a 2 neste sábado (19) em sua estreia na Bundesliga, num duelo de alto nível contra o RB Leipzig, que teve chances de empatar na reta final.



Os donos da casa abriram 2 a 0, com gols de Jeremie Fimpong (24') e Jonathan Tah (34') e o espanhol Dani Olmo descontou para os visitantes aos 39 minutos.



No segundo tempo, Florian Wirthz (64') fez 3 a 1 mas pouco depois o belga Lois Openda (71') diminuiu para o Leipzig.



Olmo continua assim a sua sequência de gols, depois do "hat-trick" marcado há uma semana, na Supercopa da Alemanha contra o Bayern Munique (vitória por 3 a 0).



Os bávaros, que venceram na sexta-feira por 4 a 0 em sua visita ao Weder Bremen no início oficial do campeonato, cederam a vantagem ao Stuttgart, time que precisou disputar a repescagem na última temporada e neste sábado goleou o Bochum por 5 a 0 com dois gols do guineense Serhou Guirassy (18' e 77') e dois do congolês Silas (60' e 67').



No último jogo deste sábado, o Borussia Dortmund recebe o Colônia às 13h30 (horário de Brasília).