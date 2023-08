Musk quer remover a função 'bloquear' no X, antigo Twitter

436

O bilionário americano Elon Musk anunciou seu desejo de excluir uma função do X (antigo Twitter), rede social de sua propriedade e que permite bloquear as publicações feitas por uma conta.



O "block (bloquear) será uma função excluída, exceto pelas DMs", em referência às mensagens diretas entre usuários da rede, publicou Elon Musk na sexta-feira.



O recurso que permite bloquear foi projetado para restringir a interação entre determinadas contas na plataforma.



Musk, que comprou o Twitter por US$ 44 bilhões em outubro de 2022 (R$ 231,8 bilhões, na cotação do mesmo período), e renomeou como X, sempre justificou as mudanças na plataforma por seu desejo de maximizar a liberdade de expressão.



A rede social, usada mundialmente por pessoas das mais variadas esferas, viu sua receita publicitária despencar desde que o bilionário assumiu o controle - em parte como resultado do incentivo a todas as formas de expressão, que inclui discurso de ódio, e o retorno de contas de usuários extremistas.



