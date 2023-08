Chefe da diplomacia do Irã tem conversa 'franca' com príncipe saudita

436

O chefe da diplomacia iraniana afirmou, nesta sexta-feira (18), que havia tido uma conversa "direta, franca e produtiva" com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita em sua primeira visita a este reino após a reaproximação entre as duas potências rivais.



"Pela manhã, tive uma reunião de 90 minutos com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em Jidá", disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, na rede social X, antigo Twitter.



Ambos tiveram "uma discussão direta, franca e produtiva baseada na política de boa vizinhança" e reafirmaram a importância "das relações bilaterais estáveis", acrescentou.



Ao chegar em Riade, a capital saudita, na véspera, o ministro disse que a crescente cooperação entre os dois países permitirá "a unidade do mundo muçulmano" após anos de disputas por várias questões regionais.



A agência de notícias oficial do Irã, IRNA, disse na noite desta sexta-feira que o príncipe herdeiro foi convidado a visitar a República Islâmica e que ele aceitou.



O poderoso príncipe saudita, conhecido como MBS, efetivamente lidera o rico reino petrolífero devido à doença e à idade avançada de seu pai, o rei Salman.



A retomada das relações entre Irã e Arábia Saudita suscita esperanças de uma pacificação no Oriente Médio, embora observadores externos alertem que os principais pontos de discórdia entre os dois países estão longe de serem resolvidos.