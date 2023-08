Alcaraz sofre, mas vence Purcell e vai às semifinais do Masters 1000 de Cincinnati

436

Em mais uma batalha de três sets, o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, venceu o australiano Max Purcell (70º) nesta sexta-feira (18) e se classificou para as semifinais do Masters 1000 de Cincinnati.



Alcaraz, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 11 minutos.



O espanhol, que se prepara para defender seu título do US Open, continua sem exibir seu melhor tênis nos torneios de preparação para o Grand Slam de Nova York.



Contando a vitória desta sexta, Alcaraz teve que jogar três sets em cinco dos seus seis jogos nos Masters 1000 de Cincinnati e de Toronto, onde foi eliminado na semana passada pelo americano Tommy Paul nas quartas de final.



"Foi muito difícil. Hoje foi complicado", reconheceu aliviado. Purcell "sacou e jogou muito bem na rede, mas acho que eu joguei bem. A chave foi devolver muito bem e jogar concentrado".



No sábado, Alcaraz vai enfrentar o polonês Hubert Hurkacz (20º) em um duelo que, além de uma vaga na final, pode valer a manutenção no topo do ranking da ATP.