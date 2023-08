Com gol de Kane, Bayern goleia Werder Bremen em estreia no Alemão

436

O atacante inglês Harry Kane marcou seu primeiro gol com a camisa do Bayern de Munique na goleada do time bávaro sobre o Werder Bremen por 4 a 0, nesta sexta-feira (18), pela primeira rodada do Campeonato Alemão.



O Bayern abriu o placar logo aos quatro minutos com Leroy Sané, que recebeu passe na frente de Kane, invadiu a área e tocou para as redes na saída do goleiro Jiri Pavlenka.



No segundo tempo, o artilheiro inglês ampliou aproveitando assistência de Alphonso Davies na entrada da área (74').



Nos acréscimos, Sané fez mais um (90'+1) tocando para o gol vazio após tabela entre Choupo-Moting e Müller, antes de Mathys Tel fechar a goleada batendo forte no canto direito de Pavlenka (90+5).



Tel comemorou o gol colocando as mãos na boca, nas orelhas e nos olhos, após ter sido alvo de comentários racistas nas redes sociais na semana passada.



Kane assinou com o Bayern de Munique há apenas seis dias um contrato até 2027, na transferência mais importante da atual janela do mercado europeu até agora.



"Foi uma grande noite. Foi um jogo difícil, começamos bem desde o primeiro minuto. Foi bom fazer aquele segundo gol e os caras do banco terminaram o trabalho para nós", comemorou o camisa 9 em entrevista à plataforma DAZN após a partida.



"Fizemos um jogo muito bom, muito sólido do início ao fim. Não tivemos altos e baixos. Tivemos uma parte no início do segundo tempo com menos controle, durou dez minutos, mas permanecemos tranquilos, pacientes, sem fazer loucuras", analisou, por sua vez, o técnico do Bayern, Thomas Tuchel.