Swiatek vence Vondrousova e vai às semifinais do WTA 1000 de Cincinnati

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, derrotou a tcheca Marketa Vondrousova (10ª) nesta sexta-feira (18) e se classificou para as semifinais do WTA 1000 de Cincinnati.



Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 e 6-1, em uma hora e 31 minutos.



Campeã de Roland Garros em junho, a polonesa de 22 anos tenta em Cincinnati seu quinto título na temporada, antes da disputa do US Open, que começa no dia 28 de agosto.



No sábado, Swiatek vai enfrentar por uma vaga na final do torneio a americana Coco Gauff, que bateu a italiana Jasmine Paolini.



Gauff, número 7 do mundo, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 12 minutos.