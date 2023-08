Spalletti é confirmado como novo técnico da seleção da Itália

436

Luciano Spalletti é o novo técnico da seleção da Itália, anunciou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta sexta-feira (18).



Aos 64 anos e sem clube desde que deixou o Napoli depois do título da Serie A na temporada passada, Spaletti sucede Roberto Mancini, que levou a 'Azzurra' ao título da Eurocopa em 2021, mas não conseguiu classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2022.



Especulado para assumir a seleção da Arábia Saudita, Mancini estava no cargo desde maio de 2018 e pediu demissão no último domingo.



Spalletti começará a trabalhar em 1º de setembro, poucos dias antes dos jogos contra Macedônia do Norte e Ucrânia pelas Eliminatórias para a Euro 2024, explicou a FIGC.



A Itália ocupa atualmente a terceira posição do Grupo C das Eliminatórias, com uma derrota e uma vitória em dois jogos.



"Seu entusiasmo e sua experiência serão fundamentais para os desafios nos próximos meses", afirmou o presidente da FIGC, Gabriele Gravina