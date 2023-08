Theo Walcott anuncia aposentadoria do futebol aos 34 anos

436

O atacante Theo Walcott, ex-jogador do Arsenal e da seleção da Inglaterra, anunciou sua aposentadoria do futebol nesta sexta-feira (18), aos 34 anos.



Walcott se destacou desde muito jovem por sua velocidade. Após uma longa passagem pelos 'Gunners' (2006-2018), jogou pelo Everton (2018-2020) antes de retornar ao Southampton, clube que o revelou.



"O apoio que recebi durante estes anos foi incrível em todos os sentidos imagináveis e sou realmente grato", disse o jogador em uma mensagem publicada no Instagram.



Walcott foi o jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção inglesa, pela qual fez 47 jogos e marcou oito gols, ao ser convocado em 2006 com 17 anos e 75 dias.



Após esse início fulminante, sofreu com as lesões até encerrar a carreira com o rebaixamento do Southampton na última temporada.