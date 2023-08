EUA aprova transferência de F-16 holandeses e dinamarqueses para Ucrânia

436

O governo do presidente Joe Biden informou Dinamarca e Holanda que lhes permitirá entregar para a Ucrânia caças F-16 fabricados nos Estados Unidos, quando os pilotos do país souberem pilotá-los, disse o Departamento de Estado americano nesta sexta-feira (18).



Tanto Dinamarca quanto Holanda, que lideram o programa de treinamento de pilotos ucranianos em F-16, receberam "garantias formais" para a transferência, afirmou um porta-voz do Departamento de Estado.



"Desta maneira, a Ucrânia pode aproveitar ao máximo suas novas capacidades assim que o primeiro grupo de pilotos completar seu treinamento", acrescentou.



Washington mantém restrições quanto à revenda, ou à transferência de equipamento militar fabricado nos Estados Unidos por parte de aliados.



Não se sabe quanto tempo levará para treinar os primeiros pilotos ucranianos. Liderado por uma coalizão de 11 países, o treinamento deve começar neste mês.



A ministra holandesa da Defesa, Kajsa Ollongren, expressou sua satisfação com a medida.



"Permite-nos continuar com o treinamento dos pilotos ucranianos", mas "tudo leva seu tempo", disse nas redes sociais, segundo a agência ANP.



A Ucrânia solicitou esse treinamento para substituir as grandes perdas sofridas por sua Força Aérea, que pilota, principalmente, aviões russos.



Os caça-bombardeiros americanos são melhores em combate do que os aparelhos de que a Ucrânia dispõe, mas é complicado treinar pilotos em seu manejo.



Durante bastante tempo, Kiev pressionou para conseguir essas aeronaves, mas Washington deu sinal verde apenas alguns meses atrás.



Em julho, Mykhailo Podolyak, principal conselheiro do presidente Volodimir Zelensky, estimou que eles precisam de "entre 60 e 80 aviões F-16" para apoiar operações terrestres ofensivas no sul, de onde Kiev espera expulsar as forças russas.