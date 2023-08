Mais de 80 casas de cristãos e 19 igrejas vandalizadas no Paquistão, segundo polícia

436

Policiais e residentes em meio aos escombros ao lado de Igreja de São João incendiada no Paquistão (foto: Aamir QURESHI / AFP)

Mais de 80 casas cristãs e 19 igrejas foram vandalizadas em Jaranwala, no Paquistão, por uma multidão muçulmana depois que uma família local foi acusada de profanar o Alcorão nesta semana, disse a polícia nesta sexta-feira (18)."Os eventos desencadeados foram trágicos. Uma violência como essa nunca pode ser justificada", disse Usman Anwar, chefe da polícia provincial da região de Penjab, onde fica Jaranwala.Anwar acrescentou que viajaria para essa cidade no domingo para mostrar sua solidariedade à comunidade cristã.O ataque ocorreu depois que um grupo de fanáticos religiosos acusou uma família de blasfêmia contra o texto sagrado do islã.O policial disse que interrogou pessoalmente dois irmãos cristãos acusados de profanar o Alcorão "para evitar acusações de tortura". Outras 128 pessoas foram presas pela violência, disse a polícia.Centenas de cristãos paquistaneses fugiram de suas casas na quarta-feira depois que uma multidão muçulmana invadiu um bairro cristão na cidade industrial de Faisalabad, no leste do país, incendiando casas e igrejas.Nesta sexta-feira,a polícia vigiou cerca de 3.200 igrejas na província para evitar novos ataques e tranquilizar a comunidade cristã.