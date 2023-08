ONU: violência das gangues deixa mais de 2.400 mortos no Haiti desde o início do ano

436

A violência das gangues no Haiti provocou mais de 2.400 mortes desde o início do ano, incluindo centenas mortos em linchamentos por moradores e grupos de autodefesa, informou a ONU nesta sexta-feira (18).



"Entre 1º de janeiro e 15 de agosto deste ano, ao menos 2.439 pessoas morreram e 902 ficaram feridas", declarou Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em uma entrevista coletiva em Genebra.



Como resposta à violência crescente das gangues e à falta generalizada de segurança, o país registrou o aumento dos movimentos de "justiça popular" ou grupos de autodefesa.



"De 24 de abril até meados de agosto, mais de 350 pessoas foram linchadas pela população local e grupos de autodefesa", afirmou Shamdasani, que citou 310 supostos membros de gangues, um policial e 46 pessoas que participaram dos incidentes.



A onda de violência aumentou entre 11 e 15 de agosto.



Diante da situação, o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu a adoção de medidas urgentes para o envio de uma força multinacional que não inclua a ONU e que ajude as forças de segurança haitianas.



"Os direitos humanos do povo haitiano devem ser protegidos. O sofrimento deve ser reduzido", afirmou Türk, que visitou o país caribenho em fevereiro.



O Haiti enfrenta há vários anos uma grave crise humanitária, econômica e política. O país não organiza eleições desde 2016.



A situação favorece o surgimento de gangues, que controlam quase 80% da capital, Porto Príncipe, onde os crimes violentos são frequentes.