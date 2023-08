Rússia e China realizam manobras navais no Pacífico

436

Navios de guerra russos e chineses estão realizando exercícios conjuntos no Oceano Pacífico que incluem treinamentos de resgate e manobras contra ataques aéreos, informou o Ministério da Defesa da Rússia nesta sexta-feira (18).



"Um destacamento de navios da Marinha russa e da Marinha do ELP (Exército de Libertação Popular da China) estão em operações atualmente nas águas do Mar da China Oriental", afirmou o ministério.



"Durante este período, os marinheiros dos dois países praticaram exercícios antissubmarinos, impediram um ataque aéreo inimigo durante uma simulação, realizaram treinamento de resgate marítimo e aperfeiçoaram as técnicas de decolagem e pouso de helicópteros no navios de guerra", acrescentou.



Durante os exercícios, as tropas também executaram manobras de "reabastecimento de combustível a partir de navios e de transferência de cargas", explicou o ministério.



Desde o início dos exercícios, a frota conjunta navegou mais 6.400 milhas náuticas (11.850 quilômetros).