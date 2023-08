OMS e EUA monitoram nova variante do vírus da covid-19

436

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e as autoridades dos Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (18) que estão monitoram de perto uma nova variante do vírus da covid-19, denominada BA.2.86, embora seu potencial impacto seja desconhecido no momento.



A OMS decidiu classificar a nova variante "na categoria de variantes sob vigilância devido ao grande número de mutações (mais de 30) do gene Spike que possui", afirmou a organização em seu boletim epidemiológico dedicado à pandemia de covid-19.



A proteína Spike é a que dá ao vírus sua aparência pontiaguda e possibilita que o SARS-CoV-2 consiga penetrar nas células hospedeiras.



Até o momento, a nova variante foi detectada nos Estados Unidos, em Israel e na Dinamarca.



Nos Estados Unidos, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) informaram que estão monitorando de perto a variante, em uma mensagem publicada na rede social X (ex-Twitter).



No momento, apenas quatro sequências da variante são conhecidas, sem conexões epidemiológicas associadas conhecidas, explicou a OMS.



"O impacto potencial das mutações BA.2.86 é desconhecido atualmente e está sendo avaliado minuciosamente", acrescentou a organização, que reiterou a importância de seguir com a vigilância, sequenciamento e notificação às autoridades competentes para permitir uma visão exata do conjunto da pandemia de covid-19.



A OMS está monitorando três variantes de interesse (XBB.1.5, XBB.1.16 e EG.5) e sete variantes estão sob vigilância (BA.2.75, BA.2.86, CH.1.1, XBB, XBB.1.9.1, XBB.1.9.2 e XBB.2.3).



Muitos países que estabeleceram dispositivos de vigilância específicos para a presença do vírus da covid-19 e suas variantes acabaram com os sistemas, por considerar que a ameaça diminuiu e que os gastos que representavam não eram justificados.



No início de maio, a OMS deixou de considerar a pandemia uma emergência de saúde mundial. Na semana passada, o diretor geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou que "o vírus continua circulando em todos os países, continua matando e continua em mutação.