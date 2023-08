Terremoto deixa um morto em Bogotá

436

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu, nesta quinta-feira (17), o centro da Colômbia e sua capital, Bogotá, onde uma mulher morreu ao se jogar de um prédio, informaram as autoridades.



O epicentro do tremor foi registrado no município de El Calvario, departamento (estado) de Meta, às 12h04 locais (14h04 de Brasília), informou o Serviço Geológico da Colômbia na rede social X (antigo Twitter). Já o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) reportou uma magnitude de 6,3.



Os prédios tremeram por vários segundos, sirenes soaram e centenas de pessoas correram para as ruas de Bogotá. "O único incidente grave reportado foi o de uma mulher que se atirou do décimo andar de um prédio residencial, aparentemente por descontrole emocional", informou a prefeita da capital, Claudia López, no X.



Bombeiros confirmaram a morte da mulher. Segundo a prefeita, também há "relatos de pessoas presas em elevadores e outros eventos menores".



O presidente Gustavo Petro, acompanhado de funcionários, do embaixador dos Estados Unidos, Francisco Palmieri, e de outras personalidades internacionais, participava de um congresso sobre corrupção em um hotel da capital quando o tremor ocorreu. "É um terremoto!", alertou Palmieri durante sua apresentação, mas prosseguiu com seu discurso.



Usuários relataram nas redes sociais que o tremor também foi sentido com força em Villavicencio, Bucaramanga, Tunja, Ibagué e outras cidades próximas ao epicentro.



- Pânico -



A Praça de Bolívar, próxima à sede da Presidência, foi tomada rapidamente por cidadãos que chegaram correndo dos prédios vizinhos, segundo imagens compartilhadas em redes sociais.



Um pedaço do teto do salão do Capitólio se desprendeu, sem deixar feridos, segundo vídeos divulgados pela Câmara baixa no X. Cerca de 10 minutos depois do primeiro evento, o centro geológico registrou uma réplica com epicentro na cidade de Villavicencio, capital do departamento de Meta, dessa vez de magnitude 5,6.



Cerca de 20 pacientes foram retirados de um hospital da cidade. Alguns aguardavam em macas ou cadeiras de rodas no meio da rua, na companhia de equipes médicas.



A réplica ocorreu enquanto dezenas de pessoas evacuavam prédios da capital, o que gerou pânico em alguns.



O município de El Calvario, no departamento de Meta, foi evacuado. "Houve apenas danos em janelas de residências e estabelecimentos", informou um representante da Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres (UNGRD), acrescentando que, em Villavicencio, foram relatados deslizamentos, e outros danos estavam sendo verificados.



O centro da Colômbia registra grande atividade sísmica e é onde se encontra uma das principais falhas geológicas do país.