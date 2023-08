Atlético defende liderança no Espanhol; Barça recebe Cádiz sem Xavi e Raphinha

436

O Atlético de Madrid visita no domingo (20) o Betis para defender a liderança na segunda rodada do Campeonato Espanhol, em que o Barcelona vai receber o Cádiz sem o técnico Xavi Hernández e o atacante brasileiro Raphinha, ambos suspensos.



O Atlético, que no jogo de estreia venceu o Granada por 3 a 1, está no topo da tabela de classificação empatado em pontos com outras seis equipes, entre elas seu adversário de domingo.



Mais atrás na classificação, após o empate sem gols com o Getafe na primeira rodada, o Barça recebe o Cádiz em sua nova casa temporária, o Estádio Olímpico de Montjuic.



Sem poder jogar no Camp Nou, em obras, o time catalão vai buscar os três pontos para compensar o tropeço no fim de semana passado.



- Sem Xavi e Raphinha -



Para isso, o Barcelona não poderá contar com o técnico Xavi Hernández na beira do campo, expulso contra o Getafe, nem com o atacante Raphinha, que também recebeu cartão vermelho na partida. Ambos receberam gancho de dois jogos de suspensão.



Outro desfalque para os 'blaugrana' é o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, que sofreu lesão muscular na coxa.



"O que me interessa agora é melhorar o desempenho e o resultado. Saímos com um ponto insuficiente. Foi um jogo muito difícil de jogar, muito complicado", lamentou Xavi após o empate com o Getafe.



Já o Real Madrid, que estreou com vitória sobre o Athletic Bilbao, vai em busca da liderança no sábado, fora de casa, contra o Almería.



O jogo pode marcar a estreia do goleiro Kepa Arrizabalaga, que chegou do Chelsea por empréstimo, após a grave lesão de joelho de Thibaut Courtois.



- Programação da 2ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):



- Sexta-feira:



(14h30) Mallorca - Villarreal



(16h30) Valencia - Las Palmas



- Sábado:



(12h00) Real Sociedad - Celta Vigo



(14h30) Almería - Real Madrid



(16h30) Osasuna - Athletic Bilbao



- Domingo:



(14h00) Girona - Getafe



(14h30) Barcelona - Cádiz



(16h30) Betis - Atlético de Madrid



- Segunda-feira:



(14h00) Alavés - Sevilla



(16h30) Granada - Rayo Vallecano



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Atlético de Madrid 3 1 1 0 0 3 1 2



2. Osasuna 3 1 1 0 0 2 0 2



. Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 0 2



. Real Madrid 3 1 1 0 0 2 0 2



5. Betis 3 1 1 0 0 2 1 1



. Valencia 3 1 1 0 0 2 1 1



7. Cádiz 3 1 1 0 0 1 0 1



8. Girona 1 1 0 1 0 1 1 0



. Mallorca 1 1 0 1 0 1 1 0



. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0



. Las Palmas 1 1 0 1 0 1 1 0



12. Barcelona 1 1 0 1 0 0 0 0



. Getafe 1 1 0 1 0 0 0 0



14. Sevilla 0 1 0 0 1 1 2 -1



. Villarreal 0 1 0 0 1 1 2 -1



16. Alavés 0 1 0 0 1 0 1 -1



17. Granada 0 1 0 0 1 1 3 -2



18. Athletic Bilbao 0 1 0 0 1 0 2 -2



. Celta Vigo 0 1 0 0 1 0 2 -2



. Almería 0 1 0 0 1 0 2 -2