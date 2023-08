436

A Turquia advertiu a Rússia, nesta quinta-feira (17), sobre o risco de provocar uma "escalada de tensões", depois que um navio de guerra russo disparou, no domingo, contra um navio de carga de uma empresa turca que seguia para o porto ucraniano de Izmail.



"Advertimos, devidamente, aos nossos interlocutores na Federação Russa que (...) esse tipo de ação pode levar a uma escalada de tensões no Mar Negro", disse a Presidência turca sobre o incidente com o cargueiro de bandeira de Palau, mas pertencente a uma empresa turca.