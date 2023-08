Bayern de Harry Kane inicia busca pela 12ª Bundesliga seguida

436

Vencedor das últimas 11 edições do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique começa a busca pelo 12º título consecutivo nesta sexta-feira (18), contra o Werder Bremen, fora de casa.



O jogo terá um duelo particular entre goleadores, com Niclas Füllkrug (artilheiro da Bundesliga na temporada passada empatado com o francês Christopher Nkunku) pelo lado do Bremen, e o astro inglês Harry Kane, principal reforço do Bayern para a temporada.



Depois de entrar no segundo tempo na derrota do time bávaro para o RB Leipzig por 3 a 0, na decisão da Supercopa da Alemanha, no último fim de semana, Kane pode ser titular pela primeira vez nesta rodada inaugural da Bundesliga.



Outro duelo interessante acontece no sábado, entre Bayer Leverkusen e Leipzig, dois candidatos ao título que sonham em dar fim à hegemonia do Bayern de Munique.



No mesmo dia, o Borussia Dortmund, que deixou o título da temporada passada escapar na última rodada, recebe o Colônia no Signal Iduna Park.



-- Programação da 1ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):



- Sexta-feira:



(15h30) Werder Bremen - Bayern de Munique



- Sábado:



(10h30) Bayer Leverkusen - RB Leipzig



Wolfsburg - Heidenheim



Hoffenheim - Freiburg



Augsburg - B. Moenchengladbach



Stuttgart - Bochum



(13h30) Borussia Dortmund - Colônia



- Domingo:



(10h30) Union Berlin - Mainz



(12h30) Eintracht Frankfurt - Darmstadt