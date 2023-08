Cargueiro que zarpou da Ucrânia se aproxima de Istambul apesar do bloqueio russo

436

O primeiro navio de carga a deixar a Ucrânia após o fim do acordo de grãos e cereais avançava pela costa búlgara em direção à Turquia na tarde desta quinta-feira (17), apesar do bloqueio russo, segundo sites de navegação.



A Ucrânia anunciou na quarta-feira que o navio deixou o porto de Odessa por um novo corredor marítimo, desafiando a Rússia, que ameaça afundar esses navios depois de se retirar do acordo que permite a exportação de grãos ucranianos.



O navio "Joseph Schulte", de bandeira de Hong Kong, começou a navegar na quarta-feira pelo Mar Negro, apesar de um novo bombardeio noturno de depósitos de grãos e cereais no Danúbio, na região de Odessa (sul).



O navio chegará "provavelmente esta noite" a Istambul, disse um porta-voz do grupo Schulte, com sede em Hamburgo, à AFP nesta quinta-feira.



"A Ucrânia deu um passo importante para restaurar a liberdade de circulação no Mar Negro", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em mensagem nas redes sociais.



No fim de semana um navio de guerra russo disparou tiros de advertência contra um cargueiro que se dirigia para Izmail, um porto do Danúbio.



Ucrânia e Rússia são grandes exportadores de cereais.