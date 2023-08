Israel diz que EUA aprovou venda de mísseis israelenses à Alemanha

436

Os Estados Unidos aprovaram a venda do sistema de defesa antimísseis Arrow 3 de Israel para a Alemanha, "o maior contrato de defesa já assinado por Israel", anunciou o Ministério da Defesa de Israel nesta quinta-feira (17).



"O Ministério da Defesa de Israel, o Ministério Federal da Defesa da Alemanha e a Israel Aerospace Industries (IAI) assinarão o acordo histórico de defesa de US$ 3,5 bilhões (17,4 bilhões de reais na cotação atual), marcando o maior acordo de defesa já assinado por Israel", disse o comunicado.



A IAI, em colaboração com a fabricante americana de aeronaves Boeing, desenvolveu e fabrica o sistema Arrow.



O Ministério da Defesa de Israel indicou que o Departamento de Estado dos EUA notificou a autorização para a Alemanha adquirir os sistemas Arrow 3.



O Arrow 3, o nível superior deste dispositivo antimísseis, destina-se a interceptar artefatos acima da atmosfera com um alcance que pode chegar a 2.400 km. Segundo Israel, visa lidar com as capacidades crescentes de rivais regionais como o Irã e a Síria, de acordo com Israel.



De acordo com o Ministério da Defesa, autoridades israelenses e alemãs vão assinar um documento de compromisso, que prevê o pagamento de uma primeira parte do montante de 600 milhões de dólares (2,9 bilhões de reais).



"Com suas excepcionais capacidades de interceptação de longo alcance, operando em grandes altitudes acima da atmosfera, (Arrow 3) se destaca como o melhor antimíssil (sistema) de seu tipo", acrescentou o ministério israelense.



Para o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, é o "acordo mais importante da história de Israel".



O contrato final deve ser assinado entre agora e o final de 2023, após autorização dos Parlamentos alemão e israelense, e com previsão de entrega até o final de 2025, segundo Gallant.