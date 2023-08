EUA anunciam sanções contra empresas vinculadas a acordos entre Rússia e Coreia do Norte

436

Os Estados Unidos aplicaram sanções contra três empresas acusadas de facilitar acordos sobre armas entre Coreia do Norte e Rússia. O objetivo das sanções é limitar o apoio a Moscou em sua invasão da Ucrânia.



O Departamento do Tesouro americano indicou em nota divulgada na quarta-feira que a Rússia continua aumentando o uso de munições e equipamentos pesados na Ucrânia, para os quais precisou recorrer a seus aliados, entre eles, a Coreia do Norte.



"Esta ação é parte da estratégia dos Estados Unidos de identificar, expor e obstar terceiros países que apoiem a Rússia em sua brutal guerra contra a Ucrânia", afirmou a nota.



As entidades sancionadas são Limited Liability Company Verus, Defense Engineering Limited Liability Partnership e Versor S.R.O.



Segundo o departamento, as três empresas estão vinculadas ao cidadão eslovaco Ashot Mkrtychev, sancionado em março.



"Através de suas negociações com autoridades [norte-coreanas] e russas, planejaram transferir mais de vinte tipos de armas e munições à Rússia, em troca de uma gama de produtos, como matérias-primas e mercadorias, para a República Democrática da Coreia", explicou o departamento.



As sanções bloquearão todas as propriedades e interesses vinculados às três entidades que estiverem sob jurisdição americana.