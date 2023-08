Swiatek e Djokovic avançam às oitavas em Cincinnati

436

A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, e o sérvio Novak Djokovic, segundo no ranking masculino, avançaram nesta quarta-feira (16) para as oitavas de final do torneio de Cincinnati, na categoria WTA-1000 no feminino e no Masters 1000 da ATP.



Swiatek não tomou conhecimento da americana Danielle Collins a quem venceu com um retumbante 6-1 e 6-0 se classificando com facilidade para as oitavas desse que o último torneio de preparação para o US Open, que começa no final do mês.



A polonesa, quatro vezes campeã de Grand Slams, incluindo o último Aberto dos Estados Unidos, vai enfrentar na próxima fase a chinesa Qinwen Zheng, que eliminou a veterana americana Venus Williams por 1-6, 6-2 e 6-1.



A mais velha das irmãs Williams, de 43 anos, ficou exausta após vencer o primeiro set por 6-1 e ficou sem gás para encarar os dois últimos, em que foi derrotada com facilidade.



Enquanto isso, quase sem suar, o sérvio Djokovic eliminou o espanhol Alejandro Davidovich, que após receber um atendimento médico precisou abandonar depois de perder o primeiro set por 6-4.



O sérvio retorna depois de um mês de descanso após a derrota na final de Wimbledon para o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo.



Djokovic, segundo cabeça-de-chave, enfrentará agora o veterano francês Gael Monfils, que eliminou o australiano Alex de Minaur em dois sets, por 7-5 e 6-4.



Já a americana Jessica Pegula, terceira cabeça-de-chave, teve mais trabalho para eliminar a italiana Martina Trevisan de virada, por 6-7 6-2 e 6-3 e vai enfrentar nas oitavas de final a vencedora do jogo entre a belga Elise Mertens e a tcheca Marie Bouzkova.



A espanhola Cristina Bucsa também se despediu nesta quarta-feira. Ela foi eliminada pela italiana Jasmine Paolini com parciais de 6-1 e 6-3.



A próxima adversária da italiana será a cazaque Elena Rybakina, quarta cabeça-de-chave que eliminou a letã Jelena Ostapenko por 2 a 1 de virada com parciais de 6-7 6-2 e 6-4.



- Medvedev encara Zverev -



Também no masculino, o russo Daniil Medvedev, terceiro cabeça de chave, derrotou o italiano Lorenzo Musetti por 6-3 e 6-2 e nas oitavas de final terá pela frente o alemão Alexander Zverev, décimo sexto cabeça de chave, que venceu o japonês Yoshihito Nishioka por 7-5 e 6-4.



Outro peso pesado masculino, o grego Stefanos Tsitsipas, quarto cabeça-de-chave e vice-campeão do ano passado, teve que suar para vencer o americano Ben Shelton, de 20 anos, com dois tie-breaks, por 7-6 e 7-6



O adversário do grego nas oitavas será o polonês Hubert Hurkacz, que eliminou o croata Borna Coric (N.15) com parciais de 5-7, 6-3 e 6-3.



--- Resultados desta quarta-feira do torneio de Cincinnati:



- Simples feminino (WTA-1000)



Segunda rodada:



Iga Swiatek x Danielle Collins (EUA) 6-1, 6-0



Markéta Vondrousová x Anastasia Potapova (RUS) 6-4, 6-2



Jessica Pegula x Martina Trevisan (ITA) 6-7 6-2, 6-3



Daria Kasatkina x Varvara Gracheva (FRA) 6-3, 6-1



Qinwen Zheng (CHN) x Venus Williams (EUA) 1-6, 6-2, 6-1



Jasmine Paolini (ITA) x Cristina Bucsa (ESP) 6-1, 6-3



Maria Sakkari x Sorana Cirstea (ROM) 2-6, 6-3, 7-5



Karolína Muchová (CZE) x Petra Martic (CRO) 6-3, 3-6, 6-3



Elena Rybakina x Jelena Ostapenko (LAT) 6-7 6-2, 6-4



Linda Nosková (CZE) x Petra Kvitova 3-6, 6-2, 6-4



- Simples masculino (Masters 1000)



Segunda rodada:



Tommy Paul x Ugo Humbert (FRA) 6-1, 7-6



Alexander Zverev x Yoshihito Nishioka (JPN) 7-5, 6-4



Daniil Medvedev x Lorenzo Musetti (ITA) 6-3, 6-2



Taylor Fritz x Lorenzo Sonego (ITA) 6-4, 7-6



Max Purcell (AUS) x Casper Ruud 6-4, 3-6, 6-4



Dusan Lajovic (SRB) x Jannik Sinner 6-4, 7-6



Stefanos Tsitsipas x Ben Shelton (EUA) 7-6 7-6



Hubert Hurkacz (POL) x Borna Coric 5-7, 6-3, 6-3



Gaël Monfils (FRA) x Alex De Minaur (AUS) 7-5, 6-4



Mackenzie McDonald (EUA) x Holger Rune 6-4, 2-0 e abandono



Novak Djokovic x Alejandro Davidovich (ESP) 6-4, 0-0 e abandono