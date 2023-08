Atas de reunião do Fed impactam Wall Street, que fecha em baixa

436

A Bolsa de Nova York caiu depois de receber, nesta quarta-feira (16), o resumo das atas da última reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que revelam uma postura firme contra a inflação.



O índice Dow Jones caiu 0,52% para 34.765,74 pontos, o tecnológico Nasdaq baixou 1,15% a 13.474,63, e o S&P; 500 recuou 0,76% para 4.404,33, enquanto as taxas dos títulos do Tesouro aumentaram.



O mercado de obrigações ficou sob tensão após a divulgação das atas da reunião do Fed de 26 de julho. As taxas dos títulos de 10 anos subiram a 4,26%, seu nível mais alto desde 2008.



Em trecho das discussões do encontro, no qual o Fed decidiu por um novo aumento nas taxas de juros, "a maioria dos participantes reconheceu que ainda existem riscos" de que a inflação persista e que poderia ser "necessário ajustar ainda mais a política monetária".



Essa informação "pesou em Wall Street", resumiu Peter Cardillo, da Spartan Capital.