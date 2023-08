City vence Sevilla nos pênaltis e conquista Supercopa da Europa

436

O Manchester City, atual vencedor da Liga dos Campeões, conquistou a Supercopa da Europa ao vencer o Sevilla, atual campeão da Liga Europa, nos pênaltis (5-4), depois de ter empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, nesta quarta-feira (16), em Atenas.



O sérvio do Sevilla Nemanja Gudelj errou sua cobrança na disputa de pênaltis ao acertar o travessão e com isso o clube inglês, comandado por Pep Guardiola, conquistou o título da Supercopa pela primeira vez na sua história.



O treinador espanhol conquistou a sua quarta edição deste troféu, depois das de 2009 e 2011 (pelo Barcelona) e 2013 (Bayern Munique), igualando o recorde de Carlo Ancelotti.



"O Sevilla é um time muito bom, no primeiro tempo eles nos fizeram correr muito, da esquerda para a direita, com os cruzamentos. No início do segundo tempo eles poderiam ter garantido a vitória, tiveram duas chances claras. Depois encontramos o ritmo", disse Guardiola.



Youssef En-Nesyri havia aberto o placar para o time espanhol com uma cabeçada aos 25 minutos mas Cole Palmer empatou também de cabeça para o City no segundo tempo (63'), resultado que levou a decisão diretamente para as penalidades máximas, sem prorrogação.



O Sevilla, sete vezes campeão da Liga Europa nos últimos 17 anos, ficou perto da taça da Supercopa diante do time que atualmente tem uma hegemonia na Premier League, mas o chute no travessão de Gudelj deu o título inédito aos 'Citizens'.



Pelo City, Erling Haaland, Julian Alvarez, Mateo Kovacic, Jack Grealish e Kyle Walker converteram suas cobranças.



"Lutamos, sabíamos que ia ser muito difícil, fizemos muitas coisas muito bem. Esta equipe não ganhou tudo o que ganhou à toa e o que vai ganhar no futuro. Mas vimos o que é o Sevilla. É uma pena não levarmos a taça para casa", lamentou o croata Ivan Rakitic.



- Gvardiol é superado por En-Nesyri -



Em sua terceira partida oficial na temporada, após a Community Shield - derrota para o Arsenal nos pênaltis - e a primeira rodada da Premier League, Guardiola mexeu em seu time titular, forçado em parte pelo desfalque do lesionado belga Kevin De Bruyne e de Bernardo Silva, que está doente.



Todos os olhos estavam voltados para o zagueiro croata Osko Gvardiol, a estrela do City, vindo do Leipzig em uma transferência de 90 milhões de euros (cerca de R$ 488,5 milhões) para fortalecer a defesa do campeão europeu.



Seu batismo como titular foi ofuscado por uma cabeçada espetacular de En-Nesyri aos 25 minutos. A falha também foi do holandês Nathan Aké, o outro zagueiro.



Foi a primeira vez que os dois jogadores dividiram a zaga e a falta de entrosamento ficou evidente em uma partida de alto nível.



- Palmer deixa tudo igual -



Foi o segundo gol do marroquino En-Nesyiri nesta temporada, depois de ter marcado contra o Valencia na derrota do Sevilla por 2 a 1 na primeira rodada do Campeonato Espanhol.



Além do gol, o atacante foi um tormento para a defesa inglesa, ameaçada por sua velocidade e jogo aéreo.



Outro jogador que vive uma grande fase neste início de temporada marcou o gol de empate. Palmer, da seleção inglesa sub-21 e que já havia balançado a rede na Community Shield, assumiu a ponta-direita de Bernardo Silva e mais uma vez mostrou sua qualidade.



O canhoto nascido em Manchester foi perigoso nos dribles, chutes e cruzamentos. Ele completou sua grande noite com a cabeçada na segunda trave que empatou a partida, após um cruzamento do espanhol Rodri, herói da final da Liga dos Campeões há dois meses, ao marcar o gol do título.



Em Atenas, os Citizens adicionaram um novo troféu à sua coleção de 2023, após a tríplice coroa Premier League-Copa da Inglaterra-Champions da última temporada.