O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse, nesta quarta-feira (16), que vai tentar renegociar o tratado de livre comércio com os Estados Unidos, principal destino das exportações de seu país.



Durante uma reunião com produtores de café, o presidente assegurou que o acordo, em vigor há 11 anos, veta o cultivo das variedades locais de milho. "É proibido pelo tratado de livre comércio com os Estados Unidos (...) E quero anunciar publicamente que começa sua renegociação", antecipou Petro, sem dar mais detalhes.