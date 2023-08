Milan empresta meia belga De Ketelaere ao Atalanta

436

O meia belga Charles De Ketelaere foi emprestado ao Atalanta por uma temporada com opção de compra, anunciaram os dois clubes italianos nesta quarta-feira (16).



De Ketelaere, de 22 anos, foi emprestado por um valor estimado de três milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões pela cotação atual), com opção de compra de 22 milhões de euros (R$ 118 milhões), com bônus de quatro milhões de euros (R$ 21,5 milhões).



O jogador deixa o Milan um ano depois de sua chegada vindo do Brugge numa transferência de 35 milhões de euros (R$ 188 milhões).



De Ketelaere, que tem em seu currículo 12 partidas pela seleção belga, disputou 40 jogos pelo Milan na última temporada e não marcou nenhum gol.



O Milan inicia a temporada na segunda-feira com um jogo fora de casa contra o Bologna, enquanto o Atalanta viaja para enfrentar o Sassuolo no domingo.