Campeão depois de 33 anos, Napoli quer manter sucesso de Spalletti na 'era Rudi Garcia'

436

O Napoli começa neste fim de semana a defender seu primeiro título italiano em 33 anos sob dúvidas quanto a conseguir repetir o domínio da última temporada na Serie A, quando o time era dirigido por Luciano Spalletti.



Apesar do 'Scudetto', Spalletti preferiu deixar o clube e o novo treinador é o francês Rudi Garcia, que vai estrear no sábado contra o Frosinone.



Garcia volta ao futebol europeu depois de uma experiência de dez meses no Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.



O técnico de 59 anos conhece bem o futebol italiano graças a sua passagem pela Roma, time que comandou na Liga dos Campeões em 2014 e 2015.



Assim como Spalletti, ele é conhecido por ser carismático, mas seus últimos títulos como treinador já têm 12 anos, quando conquistou a Copa da França e o Campeonato Francês com o Lille.



Desde então, o mais próximo que esteve de levantar um troféu foi com o Olympique de Marselha, na Liga Europa de 2018, e com o Lyon, na Copa da Liga Francesa dois anos depois.



- Osimhen e 'Kvaradona' -



A favor do Napoli conta a permanência dos principais jogadores na campanha do título na temporada passada, começando pelo atacante nigeriano Victor Osimhen, artilheiro do time, que provavelmente renovará seu contrato até 2026.



Seu principal parceiro no ataque, o georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, também continua, o que evidencia a boa saúde estrutural do Napoli.



Por outro lado, o zagueiro sul-coreano Kim Min-jae, um dos pilares da defesa napolitana, foi para o Bayern de Munique.



Os demais candidatos ao título na Itália não tiveram grande presença no mercado de transferências.



A Inter de Milão perdeu Edin Dzeko (Fenerbahçe) e Romelu Lukaku (Chelsea). Até agora, essas saídas só foram compensadas com a contratação do francês Marcus Thuram, que na temporada passada marcou 16 gols pelo Borussia Mönchengladbach.



Vice-campeã da Europa, a Inter também trouxe o goleiro Yan Sommer para substituir André Onana, que foi para o Manchester United.



O Milan, por sua vez, encheu os cofres com a venda de Sandro Tonali para o Newcastle e contratou oito jogadores, dois deles do Chelsea: Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek.



- Mourinho "depena" PSG -



Na Lazio, que fez uma ótima temporada, a principal perda foi a saída de Sergej Milinkovic-Savic para o futebol saudita. Por outro lado, o argentino Taty Castellanos (ex-Girona) chegou ao clube como reforço para o ataque liderado pelo veterano Ciro Immobile.



No caso da Juventus, fora das competições europeias devido a punições recebidas pelos escândalos financeiros, o americano Timothy Weah é a contratação mais importante por enquanto.



Na Roma, o técnico José Mourinho conseguiu atrair nos últimos dias dois meio-campistas do Paris Saint-Germain, o argentino Leandro Paredes e o português Renato Sanches.



Paredes foi contratado em definitivo até 2025, enquanto Sanches chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra que se tornará obrigatória caso o jogador cumpra algumas metas.