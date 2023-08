Campeonato Alemão volta com Bayern de Kane como time a ser batido

436

Depois de conquistar o Campeonato Alemão da temporada passada no desespero dos minutos finais da última rodada, o Bayern de Munique, vencedor das últimas 11 edições do torneio, espera uma campanha mais tranquila em reforçado no ataque com uma grande estrela: o inglês Harry Kane.



Os torcedores do Bayern se sentiam órfãos de um artilheiro desde a saída do polonês Robert Lewandowski para o Barcelona, no ano passado. Por isso, a chegada de Kane é uma injeção de ânimo para a nova temporada da Bundesliga, que começa nesta sexta-feira (18).



Essa movimentação não é comum para o Bayern, que bateu o recorde de valor pago por uma contratação: 100 milhões de euros (R$ 544 milhões na cotação atual).



Muitos lembraram das palavras do ex-presidente do time de Munique Uli Hoeness, que afirmou que o clube "não pagaria 100 milhões por um jogador mesmo que tivesse o dinheiro" para isso.



- Mau início -



O início passagem de Kane pelo Bayern não foi exatamente positivo: no último sábado, o time foi derrotado na Allianz Arena pelo RB Leipzig por 3 a 0, na decisão da Supercopa da Alemanha.



"É inexplicável. Já foi assim na temporada passada, nós nos desintegramos com muita frequência hoje", lamentou o técnico do Bayern, Thomas Tuchel.



O clube bávaro quase perdeu o título da Bundesliga na temporada passada para o Borussia Dortmund, que na última rodada do campeonato precisava apenas de uma vitória em casa, mas acabou empatando com o Mainz.



Com 71 pontos, sua pior campanha desde a temporada o time de Munique foi campeão.



O técnico Julian Nagelsmann tinha sido demitido em março e substituído por Tuchel, depois das eliminações do Bayern na Copa da Alemanha e na Liga dos Campeões.



Logo depois do título da Bundesliga, foram demitidos o diretor esportivo Hasan Salihmadizc e o diretor-executivo Oliver Kahn. Duas figuras emblemáticas que evidenciavam que, apesar de levantar mais um campeonato nacional, o ambiente dentro do clube não era dos melhores.



Kane, em sua primeira entrevista coletiva como jogador do time bávaro, foi ambicioso e apontou como objetivo a Liga dos Campeões: "Estou aqui para ganhar a Champions com esta equipe".



A chegada do atacante inglês coincide com a saída do senegalês Sadio Mané, que foi para o futebol saudita.



Mané não conseguiu preencher a lacuna deixada em 2022 por Lewandowski, que encerrou uma passagem de oito anos pelo Bayern com 344 gols marcados em 375 jogos.



- Dortmund e Leipzig azarões -



O Borussia Dortmund, depois de ficar muito perto do título na temporada passada, tentará conseguir o objetivo. Para isso, o time trouxe como principal reforço o meia Marcel Sabitzer, que estava justamente no Bayern de Munique.



Ele terá a difícil missão de compensar a saída do inglês Jude Bellingham, que foi para o Real Madrid.



O RB Leipzig se apresenta como terceira força e a vitória na Supercopa da Alemanha é uma amostra de que a equipe pode surpreender.



Para a nova temporada, o Leipzig trouxe do Lens o atacante belga Lois Openda para repor a saída do francês Christopher Nkunku, que foi para o Chelsea.