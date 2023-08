Sobe para 25 o número de mortos em explosão na República Dominicana

436

O balanço de mortos devido à explosão em uma área comercial de San Cristóbal, sul da República Dominicana, subiu para 25, informou o subdiretor da Defesa Civil, Delfín Antonio Rodríguez, ao canal de notícias SIN nesta quarta-feira (16).



"De acordo com a informação do Sistema Nacional de Saúde, subiu para 25 o número de corpos já recuperados" ou "que morreram nos hospitais", disse o responsável na área da explosão.



O último boletim oficial, divulgado na tarde de terça-feira, relatava 11 mortos e 59 feridos, dos quais 37 estavam em centros de saúde.



A divulgação de um balanço oficial está prevista para as 14h00 locais (15h no horário de Brasília).



A explosão ocorreu na tarde de segunda-feira na cidade localizada a cerca de 24 quilômetros da capital Santo Domingo. No local funcionavam uma loja de ferragens e uma fábrica de plásticos, onde acredita-se tenha sido a origem do incidente, apesar de até agora as autoridades não confirmarem nenhuma hipótese.



A explosão e os focos de incêndios posteriores afetaram nove edifícios e destruíram parcialmente outros quatro.



O presidente dominicano, Luis Abinader, assistiu a uma missa em homenagem às vítimas e se reuniu em seguida com equipes de emergência e membros de seu governo.



"É um evento que impactou a todos, estamos muito chocados, muito tristes", afirmou, sem adiantar o balanço de vítimas.



A zona foi militarizada e o perímetro de segurança ampliado, segundo a imprensa local. Ainda não foi determinada a causa da explosão, que afetou muitos negócios.



San Cristóbal é a quarta província mais populosa da República Dominicana, com 688.828 dos 10,7 milhões de habitantes no país.