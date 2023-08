436

O balanço de mortos devido à explosão em uma área comercial de San Cristóbal, sul da República Dominicana, subiu para 25, informou o subdiretor da Defesa Civil, Delfín Antonio Rodríguez, ao canal de notícias SIN nesta quarta-feira (16).



"De acordo com a informação do Sistema Nacional de Saúde, subiu para 25 o número de corpos já recuperados" ou "que morreram nos hospitais", disse o responsável na área da explosão. Um balanço oficial está previsto para as 14h00 locais (15h no horário de Brasília).