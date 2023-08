Combates na capital da Líbia deixam ao menos 55 mortos

436

Dois poderosos grupos armados líbios se enfrentaram na madrugada de segunda para terça-feira (15) e deixaram pelo menos 55 mortos e 146 feridos nos subúrbios de Trípoli, segundo o último balanço oficial desta quarta-feira (16).



Os combates entre a Brigada 444 e a Força Rada, ou Força Especial de Dissuasão, duas das muitas formações que surgiram desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011, eclodiram na noite de segunda-feira no sudeste da capital.



Ao menos 55 pessoas morreram e 146 ficaram feridas nesses confrontos, disse Malek Mersit, porta-voz do Centro Médico de Emergência (CMU), à televisão al-Ahrar.



Anteriormente, o CMU havia informado que 234 famílias e dezenas de médicos e enfermeiros estrangeiros foram retirados do sul da cidade e que três hospitais de campanha foram montados. Cerca de sessenta ambulâncias foram mobilizadas para socorrer feridos e civis encurralados pelos combates.



Os confrontos começaram na segunda-feira, quando integrantes da Força Rada detiveram o coronel Mahmud Hamza, comandante da Brigada 444.



Na noite de terça-feira, o "conselho social", formado por notáveis de Soug al Joumaa, setor no sudeste de Trípoli e reduto da Força Rada, anunciou que Hamza seria transferido para uma zona neutra e que, quando isso acontecesse, haveria um cessar-fogo.



Os combates diminuíram no fim de terça-feira e hoje Trípoli retomou seu ritmo cotidiano, em clima de tensão.



A Líbia vive um caos desde a queda do regime de Gaddafi em 2011.



Há dois governos rivais no país: o do primeiro-ministro Abdel Hamid Dbeibah, instalado em Trípoli (oeste) e reconhecido pela ONU; e o apoiado pelo poderoso marechal Khalifa Haftar, no leste.



Tanto a Força Rada quanto a Brigada 444 estão alinhadas com o governo de Dbeibah e estão entre os grupos armados mais poderosos de Trípoli.



A Brigada 444 é dependente do Ministério da Defesa e considerada o mais disciplinado dos grupos armados do oeste.



A Força Rada atua como polícia em Trípoli. Declara-se independente do governo e controla o centro e o leste da cidade, além do aeroporto de Mitiga e um presídio.



- "Desescalada imediata" -



Abdel Hamid Dbeibah visitou a área devastada pelos combates na noite de terça-feira, junto com o ministro do Interior, e pediu que "os danos materiais sejam avaliados para indenizar os cidadãos", segundo o governo.



O Ministério do Interior montou um dispositivo de segurança para supervisionar o cessar-fogo e enviou forças aos setores de maior tensão.



Os voos comerciais, desviados provisoriamente para Misrata (200 km ao leste), foram retomados na manhã desta quarta-feira, informou a assessoria de imprensa do aeroporto de Mitiga, o único aeroporto civil de Trípoli.



Na terça-feira, a missão da ONU na Líbia e as embaixadas dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália e União Europeia exigiram uma "desescalada imediata" e que "os avanços obtidos nos últimos anos na área de segurança sejam preservados".



A pesquisadora da ONG Human Rights Watch, Hanan Saleh, deplorou o fato de as áreas civis voltarem a ser palco de combates e afirmou que nada mudará enquanto "não houver consequências" para os responsáveis das milícias.



No final de maio, os dois grupos se enfrentaram no centro da cidade e deixaram feridos.



Em julho e agosto de 2022, confrontos entre a Força Rada e outros grupos causaram cerca de cinquenta mortes em Trípoli.