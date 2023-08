Leandro Paredes e Renato Sanches deixam PSG e assinam com a Roma

436

O argentino Leandro Paredes e o português Renato Sanches deixaram o Paris Saint-Germain e assinaram contrato com a Roma, anunciaram os dois clubes nesta quarta-feira (16).



Paredes chega ao time italiano em definitivo, com contrato até 30 de junho de 2025, enquanto a transferência de Sanches é por empréstimo.



Segundo a imprensa francesa, o PSG receberá 5 milhões de euros (R$ 27 milhões na cotação atual) pela venda do argentino, um valor muito abaixo dos quase 40 milhões de euros (R$ 217 milhões) que os franceses desembolsaram para tirá-lo jogador do Zenit de São Pettersburgo em janeiro de 2019.



"Gostaria de agradecer aos torcedores e à Roma por me trazer de volta ao clube em que comecei minha carreira na Europa", escreveu em um comunicado Paredes, que defendeu o time 'giallorosso' na temporada



Por sua vez, Renato Sanches será emprestado ao clube italiano "por uma temporada com opção de compra".



A Roma explicou que essa opção de compra se tornará "obrigatória se certas condições forem cumpridas", sem especificar quais.



"O projeto da Roma me convenceu de verdade e acho que jogar aqui é a decisão certa", disse o português de 25 anos, que não estava nos planos do novo técnico do PSG, o espanhol Luis Enrique