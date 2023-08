Serviço de segurança russo diz ter 'eliminado' 4 sabotadores ucranianos

436

O serviço de segurança russo (FSB) afirmou, nesta quarta-feira (16), que quatro sabotadores ucranianos que tentavam entrar na região fronteiriça de Briansk pelo norte da Ucrânia foram "eliminados", informaram agências de notícias russas.



As forças do FSB e do Ministério da Defesa russo "impediram uma tentativa de um grupo de Inteligência e sabotagem ucraniano de entrar em território russo", disseram os serviços de segurança em um comunicado citado pelas agências.



"Quatro sabotadores foram eliminados", disse ele, sem especificar uma data.



De acordo com o serviço de segurança, foram descobertas "armas estrangeiras, explosivos, instrumentos de comunicação e navegação", assim como drones com símbolos do Estado russo e etiquetas de "Propriedade do FSB russo".



Isso "indica preparativos para provocações e atos de sabotagem em território russo", afirmou o FSB.



O governador de Bryansk, Alexander Bogomaz, disse nesta terça-feira que as forças russas impediram a incursão de um "grupo de sabotadores"nessa região fronteiriça com a Ucrânia.



A AFP não pôde especificar se se tratou do mesmo incidente, ou não.



Segundo a mesma fonte, "ninguém ficou ferido" no resultado deste incidente, mas os ataques ucranianos na região danificaram instalações industriais.



As regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia enfrentaram um aumento nos ataques de drones ucranianos nos últimos meses, segundo Moscou.



Combates e bombardeios também afetaram várias aldeias perto da fronteira com a Ucrânia.



No início de junho, ataques reivindicados por grupos armados que se diziam russos e que lutavam ao lado do Exército ucraniano levaram a confrontos violentos na região de Belgorod.