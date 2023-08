436

Ao menos 17 soldados do Níger morreram e 20 ficaram feridos em um ataque de supostos jihadistas na terça-feira na fronteira com o Mali, anunciou o ministério da Defesa do país.



Na terça-feira, "um destacamento das Forças Armadas do Níger (FAN) que estava em deslocamento entre Boni e Torodi foi vítima de uma emboscada terrorista perto da cidade de Koutougou" (52 km ao sudoeste de Torodi", afirma um comunicado divulgado pelo ministério na terça-feira à noite.



O balanço "provisório" é de 17 soldados mortos e 20 feridos, seis deles em estado grave. Todos foram levados para Niamey, a capital do país.