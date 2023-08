Copa feminina bate recordes de público na Nova Zelândia

436

A Copa do Mundo Feminina impulsionou a torcida do futebol na Nova Zelândia, que registrou recordes de público em uma partida desse esporte pouco popular no país, disse o chefe da federação local.



A vitória da Espanha por 2 a 1 sobre a Suécia na semifinal nesta terça-feira (15) foi assistida por 43.217 espectadores no Eden Park, em Auckland, igualando o maior público registrado em uma partida de futebol no país, tanto para homens quanto para mulheres.



"Este torneio representou uma mudança colossal na forma como o futebol, especialmente o futebol feminino, é visto na Nova Zelândia", disse Andrew Pragnell, presidente-executivo da New Zealand Football.



O torneio, cujas partidas restantes acontecerão na Austrália, contou com a presença de 700.000 torcedores nos jogos disputados na Nova Zelândia.



A partida de abertura da Nova Zelândia contra a Noruega em Auckland já havia conseguido atrair um público recorde de 42.137 no estádio.



Em seguida, foi superado pelas oitavas de final da Espanha contra a Suíça e pelas quartas de final da Suécia contra o Japão, que reuniu 43.217 torcedores no Eden Park, número igualado pela semifinal desta terça-feira.



"Desde o histórico jogo de abertura em Eden Park, que viu as 'Ferns' (apelido dado às jogadoras da Nova Zelândia) vencerem a Noruega, este torneio estabeleceu um novo padrão para a Copa do Mundo Feminina da Fifa", disse Pragnell.