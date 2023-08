Olympique de Marselha é eliminado nos pênaltis pelo Panathinaikos na 3ª pré-eliminatória da Champions

436

O Olympique de Marselha foi eliminado nesta terça-feira (15) de forma dramática na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao ser derrotado na disputa de pênaltis no jogo de volta, na França, pelo grego Panathinaikos.



Depois de perder por 1 a 0 na Grécia, o time comandado pelo técnico espanhol Marcelino venceu por 2 a 1 nesta terça, com dois gols do novo reforço Pierre-Emerick Aubameyang. Ele abriu o placar logo aos 2 minutos e ampliou nos acréscimos da primeira etapa (45+1').



Mas um gol dos visitantes nos descontos levou a partida para a prorrogação e depois para os pênaltis, onde o goleiro espanhol do Marselha, Rubén Blanco, que havia entrado no lugar do compatriota Pau López especialmente para essa disputa, não conseguiu evitar a eliminação.



Todos os jogadores da equipe grega converteram suas cobranças, enquanto o chute à meia altura de Mattéo Guendouzi, que abriu a sequência do time francês, foi defendido pelo goleiro Alberto Brignoli.



Guendouzi viveu uma noite dos pesadelos já que o gol de empate do Panathinaikos veio em um pênalti, confirmado pelo VAR, após uma falta cometida por ele nos últimos instantes do tempo regulamentar, quando parecia que a classificação viria para o Marselha.



Esta eliminação custa muito caro em todos os sentidos para o OM, já que o time vai deixar de participar da milionária Liga dos Campeões.



O fracasso desta terça-feira também é uma enorme dor de cabeça para o presidente do clube, Pablo Longoria, e seu braço direito Javier Ribalta que, após a saída do técnico Igor Tudor em junho, decidiram mudar tudo neste verão europeu.



O time apresentou novos jogadores, um novo treinador, um novo estilo de jogo radicalmente oposto ao da temporada passada. Mas não conseguiu se adaptar a tempo, e isso ficou mais evidente no jogo de ida, na Grécia.



O Panathinaikos ainda precisa passar por mais uma rodada eliminatória para tentar garantir sua presença na fase de grupos da mais prestigiada competição europeia de clubes.



"Ainda é muito cedo para entender que vencemos. O jogo foi bonito, cheio de paixão e tensão, foi difícil, mas é uma grande noite para nós e para os nossos torcedores", comemorou o técnico do time grego, Ivan Jovanovic.



--- Resultados da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões:



Aris Limassol (CYP) - (+) Raków Czestochowa (POL) 1-2 0-1



(+) Maccabi Haïfa (ISR) - Slovan Bratislava (SVK) 2-1 3-1



Sparta Praga (CZE) - (+) Copenhague (DIN) 0-0 3-3 nos pênaltis (2-4)



(+) Molde (NOR) - KÍ Klaksvík (FRO) 1-2 2-0 depois da prorrogação



(+) Galatasaray (TUR) - Olimpija Ljubljana (SLO) 3-0 1-0



TSC Backa Topola (SRB) - (+) Sporting Braga (POR) 0-3 1-4



Servette FC (SUI) - (+) Glasgow Rangers (SCO) 1-2 1-1



Sturm Graz (AUT) - (+) PSV Eindhoven (HOL) 1-4 1-3



Olympique de Marselha (FRA) - (+) Panathinaikos (GRE) 0-1 2-1 nos pênaltis (3-5)



(+) clubes classificados para a próxima fase