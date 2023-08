Latina assume direção de escritório de violência contra mulheres nos EUA

436

A latina de origem cubana Rosie Hidalgo assumiu, nesta terça-feira (15), a direção do Escritório sobre Violência contra as Mulheres nos Estados Unidos, informou o Departamento de Justiça americano.



"Rosie está fazendo e dando forma à História" como a primeira latina neste cargo e a primeira diretora deste escritório confirmada pelo Senado", afirmou o secretário de Justiça e promotor-geral, Merrick B. Garland, durante o ato.



Com mais de 25 anos de experiência na luta contra a violência de gênero, Hidalgo, filha de imigrantes cubanos, será encarregada de coordenar a resposta a esse flagelo e o apoio às vítimas à frente deste escritório, que tem orçamento de 700 milhões de dólares (cerca de 3,5 bilhões de reais, na cotação atual).



É uma missão "fundamental", afirmou Garland.



Segundo a Coalizão Nacional contra a Violência Doméstica (NCADC, na sigla em inglês), em média cerca de 20 pessoas por minuto sofrem abusos físicos por parte de seus companheiros nos Estados Unidos. Durante um ano, isso equivale a mais de 10 milhões de mulheres e homens.



Uma a cada quatro mulheres e um a cada nove homens sofrem violência física grave ou sexual assédio nas mãos de seu cônjuge.



Segundo a ONU Mulheres, em nível global, cerca de 81 mil mulheres e meninas foram assassinadas em 2020, 47 mil delas (58%) nas mãos de seus cônjuges ou familiares.