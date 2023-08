Petrobras anuncia aumentos pela primeira vez desde mudança na política de preços

436

A Petrobras anunciou, nesta terça-feira (15), um aumento de preços para as distribuidoras pela primeira vez desde maio, quando a empresa mudou sua política de preços, antes atrelados às cotações internacionais, conforme desejo do presidente Lula.



"A consolidação dos preços de petróleo em outro patamar, e estando a Petrobras no limite da sua otimização operacional (...), torna necessário realizar ajustes de preços", justificou a empresa em um comunicado.



A partir desta quarta-feira, a gasolina vai custar 0,41 real a mais por litro (+16,27%), chegando a R$ 2,93 reais, detalhou a nota.



Enquanto isso, o diesel vai ficar 0,78 real mais caro (+25,83%), custando 3,80 reais o litro.



A Petrobras destacou, contudo, que o preço de venda no atacado diminuiu R$ 0,15 por litro em um ano no caso da gasolina e R$ 0,69 no do diesel.



A petroleira destacou que "busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar".



Teoricamente, este era o objetivo da mudança da política de preços, anunciada há três meses: evitar altas pronunciadas para os consumidores quando a cotação do petróleo subir nos mercados, como aconteceu durante os últimos anos do governo de Jair Bolsonaro (2019-2022).



O mecanismo, implementado desde 2016, consistia em manter a paridade de preços do petróleo e dos combustíveis derivados com o mercado internacional e a evolução do dólar.



Contrário a esta prática, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu, desde a campanha presidencial, em 2022, "abrasileirar" os preços da companhia que, segundo ele, buscava satisfazer os acionistas em detrimento do povo brasileiro.



Desde que chegou ao poder, em janeiro, e após a nomeação de Jean Paul Prates, ex-senador do PT, para presidir a Petrobras, a companhia reduziu os preços em várias ocasiões.



Mas especialistas fizeram soar o alarme, ao advertir para uma defasagem no mercado doméstico, que poderia levar ao desabastecimento de diesel, essencial para o agronegócio e a logística.



No começo deste mês, a Petrobras reportou uma queda de 47% em seu lucro líquido no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2022, a R$ 28,782 bilhões.