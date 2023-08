Neymar é anunciado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita

436

O Al-Hilal anunciou oficialmente, nesta terça-feira (15), a contratação do atacante brasileiro Neymar, que deixa o Paris Saint-Germain depois de seis temporadas para se tornar uma das novas estrelas do campeonato saudita.



"Estou aqui na Arábia Saudita, sou Al-Hilal", declarou Neymar em um vídeo publicado pelo clube em suas redes sociais.



"É sempre difícil dizer adeus a um jogador tão excepcional como Neymar, um dos melhores do mundo", declarou o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, em um comunicado publicado no site do clube francês.



"Nunca vou esquecer do dia em que ele chegou ao Paris Saint-Germain e o que ele deu ao nosso clube e ao projeto nestes últimos seis anos. Vivemos grandes momentos e Neymar será sempre parte da nossa história. Quero agradecer a Neymar e sua família", acrescentou o dirigente.



Em seis temporadas no PSG, nas quais sofreu com as lesões, Neymar marcou 118 gols em 173 jogos. Levantou cinco vezes o Campeonato Francês e três vezes a Copa da França, mas não conseguiu trazer para o clube a tão sonhada Liga dos Campeões.