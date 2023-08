Santiago Peña, o jovem economista em busca de sua própria identidade para a presidência do Paraguai

436

Sorridente e amável, Santiago Peña, um economista de direita de 44 anos, assumiu nesta terça-feira (15) como presidente do Paraguai com o desafio de deixar sua marca e tirar de si a imagem de um mero pupilo do ex-presidente Horacio Cartes (2013-18).



Peña, o governante mais jovem da era democrática do Paraguai, chegou à presidência sob a forte influência de Cartes, um político veterano de 68 anos que também é um rico empresário do ramo do tabaco e que incluído em uma lista de sanções pelos Estados Unidos como "significativamente corrupto".



Alto e de porte atlético, este ex-jogador de rúgbi é considerado um tecnocrata com uma brilhante carreira acadêmica, mas com pouca experiência na política.



Ao assumir nesta terça, Peña prometeu trabalhar pela prosperidade de seu país. "O sucesso é fazer todos os paraguaios estarem melhor e que o mundo seja testemunha do ressurgimento de um gigante", disse.



Peña estudou Economia na Universidade Católica do Paraguai e fez mestrado na Universidade de Colúmbia (Nova York). Em sua experiência internacional, trabalhou no departamento para a África do Fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington.



Entre 2000 e 2009, foi funcionário do Banco Central (BC). Em 2012, integrou a direção do BC e, em 2014, foi nomeado ministro da Fazenda por Cartes, que o fez se filiar ao Partido Colorado (conservador). A legenda domina a vida política do Paraguai desde o século XIX.



Em 2017, perdeu para Mario Abdo Benítez a possibilidade de se candidatar à presidência durante as eleições primárias. Oportunidade que recuperou quatro anos depois.



Para atacá-lo, seus adversários se referem a ele como "secretário de Cartes", o que parece não afetá-lo. "É alguém muito sereno, impressiona sua tranquilidade", disse à AFP um dos seus colaboradores.



- Família tradicional -



Filho do economista José María Peña e da argentina Ana María Palacios, o novo presidente é o mais novo de três irmãos.



É casado com Leticia Ocampos, com quem teve seu primeiro filho, Gonzalo, antes de completar os 18 anos. O casal também tem uma filha, Costanza, de 16.



De moral conservadora, é contra o aborto por considerá-lo "um atalho, o [caminho] mais fácil", e também rejeita o casamento entre pessoas do mesmo sexo.



"Defendo a família em sua composição tradicional: mãe, pai e filhos", disse à AFP.



Recentemente, apoiou o Congresso, que rejeitou uma doação de 38 milhões de euros (cerca de R$ 207 milhões) para um projeto educacional, por utilizar a linguagem inclusiva.



"Não se pode suscitar na criança, desde cedo, que quem quer ser menino se sente menino e quem se sente menina é menina. Não. A rede escolar não pode mudar isso (...) Valorizamos quando alguém vem doar dinheiro, mas o dinheiro não pode condicionar nosso estilo de vida e nossas crenças", disse ele.