Homem é preso no Paquistão ao cavar cova após matar esposa

Um homem paquistanês foi preso em Lahore (leste do Paquistão) acusado de assassinar sua esposa, de nacionalidade americana, após ser surpreendido pela polícia ao lado do corpo, enquanto cavava uma cova no meio da noite.



Kazim Kamal Khan confessou o assassinato de Diana Christo Khan no sábado, anunciou a polícia nesta terça-feira.



"Recebemos um telefonema de um coveiro sobre um homem que chegou ao cemitério e estava tentando enterrar um corpo sem mortalha ou rito fúnebre", disse à AFP o oficial que o prendeu, Muhamad Nadim.



"Quando chegamos, vimos que o corpo estava completamente exposto e achamos suspeito", acrescentou.



Um porta-voz do departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou a morte de uma cidadã do país em Lahore.



"Estamos em contato com a família e daremos toda a assistência consultar necessária", acrescentou.



Kazim Kamal Khan foi expulso dos Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro de 2001 e encontrava-se longe de sua mulher e de sua filha, que permaneceram em território americano, detalhou a polícia.



Recentemente, atraiu sua esposa até o Paquistão fingindo estar gravemente doente, segundo a mesma fonte.



O corpo de Diana Christo Khan apresentava uma ferida visível na cabeça e hematomas no pescoço, de acordo com o relatório policial.



Espera-se que a autópsia revele as causas exatas da morte.