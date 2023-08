436

O ministro norte-coreano da Defesa, Kang Sun Nam, pediu uma maior cooperação com a Rússia nesta terça-feira (15) em uma mensagem lida aos participantes de um fórum de segurança perto de Moscou, de acordo com agências de notícias russas.



O líder norte-coreano, Kim Jong-un, "destacou a necessidade de continuar o desenvolvimento da cooperação estratégica e tática entre os dois países nos campos da segurança e da defesa", segundo a mensagem do ministro Kang Sun-nam, citada pela agência russa Ria Novosti.