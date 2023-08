Graves consequências climáticas causadas pelo fenômeno El Niño

436

O fenômeno meteorológico El Niño, que acaba de começar, está, em geral, associado ao aumento das temperaturas mundiais.



O aumento natural das temperaturas no Oceano Pacífico ocorre em intervalos que variam entre 2 e 7 anos, e os episódios costumam durar de nove a 12 meses. E, segundo os cientistas, suas consequências podem ir além da esfera exclusivamente climática.



- Doenças -



Foi comprovado que doenças de transmissão vetorial, como dengue e malária, ampliam suas áreas de contaminação, à medida que as temperaturas aumentam.



Os cientistas advertiram que o El Niño, agregado a um aquecimento climático já desastroso, pode agravar a situação.



"Os antecedentes do El Niño mostraram que estamos assistindo a um aumento e ao aparecimento de um amplo leque de doenças de transmissão vetorial e de outras doenças infecciosas nos trópicos, nas zonas mais afetadas pelo El Niño", afirmou a diretora de Impactos Climáticos da instituição beneficente Wellcome Trust, Madeleine Thomson.



O aumento decorre de dois efeitos do El Niño: chuvas incomuns que aumentam o número de criadouros de transmissores, como mosquitos, e temperaturas mais elevadas que aceleram a transmissão de diversas doenças infecciosas. Em 1998, um fenômeno El Niño coincidiu com uma grande epidemia de malária nas terras altas do Quênia.



- Mortalidade -



"A chegada do El Niño aumentará, consideravelmente, a probabilidade de bater recordes de temperatura e desencadear um calor mais extremo em muitas regiões do mundo e nos oceanos", destacou o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas, no início de julho.



As ondas de calor são "assassinas silenciosas" e "de fato provocam a morte de mais pessoas do que qualquer outro tipo de evento meteorológico violento", disse Gregory Wellenius, diretor de um centro de clima e saúde da Universidade de Boston.



Calcula-se que mais de 61 mil pessoas morreram por causa do calor na Europa no verão passado, quando não havia o fenômeno El Niño.



Julho de 2023 já é o mês mais quente registrado no planeta, quando o efeito pleno do El Niño nas temperaturas mundiais se manifesta, em geral, apenas no ano seguinte ao início do fenômeno.



- Insegurança alimentar -



"Em um ano com fenômeno El Niño, há países com mais chance de ter colheitas ruins. É o caso do sul e sudeste da Ásia", disse Walter Baethgen, do Instituto Internacional de Pesquisa para Clima e Sociedade.



Isso pode afetar, em especial, a produção mundial de arroz, muito sensível às condições climáticas.



A Índia, maior exportadora mundial de arroz, já havia anunciado no mês passado que limitaria suas exportações pelos estragos causados pelas monções irregulares.



- Crescimento econômico -



No início de agosto, o Canal do Panamá, por onde transita 6% do comércio marítimo mundial, anunciou que a baixa pluviosidade - algo que meteorologistas dizem ter sido agravado pelo El Niño - obrigou os operadores a restringirem o tráfego por temores de seca. A medida pode reduzir a receita em US$ 200 milhões (R$ 998 milhões na cotação atual).



Um estudo publicado na revista Science em maio estimou que, no passado, os episódios do El Niño custaram à economia mundial mais de US$ 4 trilhões (R$ 19,9 trilhões na cotação atual) nos anos posteriores.



Os impactos do El Niño e do aquecimento climático devem "causar US$ 84 trilhões (R$ 419,1 trilhões na cotação atual) em perdas econômicas no século XXI", segundo este estudo.