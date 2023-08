Rússia afirma que destruiu centros industriais militares na Ucrânia

436

O Exército russo afirmou que destruiu várias instalações industriais militares na Ucrânia durante uma série de bombardeios noturnos.



Um "complexo industrial militar da Ucrânia sofreu danos significativos", anunciou o ministério da Defesa em um comunicado, que menciona ataques de precisão contra instalações "chave".



A Ucrânia afirmou que derrubou 16 dos 28 mísseis lançados pelos russos na madrugada de segunda-feira para terça-feira.



Outro míssil, que não foi interceptado pela defensa antiaérea de Kiev, matou três pessoas em uma unidade industrial de Lutsk, a menos de 100 quilômetros da fronteira com a Polônia.



A fábrica pertence ao grupo sueco SKF, que confirmou as mortes de três funcionários.



Outro míssil atingiu a área de um jardim de infância em Lviv, também no oeste do país.



