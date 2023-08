Universidades dos EUA lideram ranking de Xangai mais um ano

436

As universidades americanas, a começar por Harvard, em primeiro lugar nas últimas duas décadas, voltam a liderar o ranking de Xangai, publicado nesta terça-feira (15).



Como no ano passado, os estabelecimentos anglo-saxões se impõem nas dez primeiras posições. Oito universidades americanas (Harvard, Stanford, MIT, Berkeley, Princeton, Columbia, CalTech, Chicago) e duas britânicas (Cambridge, Oxford) lideram a edição de 2023 desta lista mundial dos melhores centros de ensino superior, realizada desde 2003 pela independente Shanghai Ranking Consultancy.



Entre as primeiras 100 posições, não aparece nenhum estabelecimento espanhol, ou latino-americano.



A Universidade de São Paulo está na faixa de 100 a 150, e a lista inclui outras 20 instituições brasileiras, mas em patamares bem inferiores.



Mais abaixo, o ranking inclui cerca de 40 estabelecimentos espanhóis, liderados pela Universidade de Barcelona e a de Granada.



Nesta edição, o México conta com quatro centros, com a UNAM em primeiro, na faixa 201-300. O Chile também tem quatro, mas bem atrás.



Desde 2003, o ranking de Xangai leva em consideração vários critérios, como o número de ganhadores do Prêmio Nobel e medalhas Fields - considerado o Prêmio Nobel da Matemática - entre alunos e professores de pós-graduação, o número de pesquisadores mais citados em sua disciplina, ou o número de publicações nas revistas Science e Nature.



Como nas edições anteriores, mais de 2.500 centros foram avaliados para se chegar a uma lista dos 1.000 primeiros.